فواز يعود لتدريبات النمور بعد «كورونا»

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من جانب آخر، يبدأ المدرب كاريلي تنفيذ مخططاته الفنية لمباراة الفيصلي (الاثنين) القادم، على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة ضمن مباريات جولة «قمة الرياض» في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيجري مناورة كروية سيركز من خلالها على الجوانب الفنية والتكتيكية التي ينوي تنفيذها في مواجهة الفيصلي القادمة. وطالب المدرب كاريلي اللاعبين بتجنب الأخطاء الفردية وضرورة الانضباط الفني خلال المباريات القادمة، من أجل تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات في الموسم الحالي.
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