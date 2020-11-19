‏الفيصل: البيعة السادسة مناسبة غالية على قلوبنا

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وقال الفيصل: «إن هذه لمناسبة غالية على قلوب الجميع لما يمثله -أيده الله- من مكانة عالية ومنزلة رفيعة لدى جميع أبناء شعبه الوفي المخلص، حيث شهدت المملكة في هذا العهد الزاهر نقلة نوعية شاملة وتطوراً كبيراً وإنجازات غير مسبوقة في جميع المجالات ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة وهي مدعاة للفخر والاعتزاز لأن قيادتنا الرشيدة جعلت الإنسان السعودي محل حرصها واهتمامها وهو محور التنمية وهدفها».
وأضاف أن «خادم الحرمين الشريفين يقود المملكة إلى مزيد من البناء والنماء بهمة عالية وعزيمة لا تلين، فقد شهدت المملكة في هذا العهد الزاهر تحولاً شاملاً وتنمية مستدامة لا تتوقف، بهدف تحقيق الرفاهية للمواطن، وجعل الوطن يقف في المكانة اللائقة به في مقدمة دول العالم، لا سيما وهي تتبوأ مكانة رفيعة بين مجموعة الدول العشرين الاقتصادية في العالم وتترأس الدورة الحالية التي تنعقد اجتماعاتها هذا الأسبوع وتؤكد ما وصلت إليه بلادنا من ثقل سياسي واقتصادي جعلها محط أنظار العالم».
وعلى الصعيد الرياضي، أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية أن «المملكة شهدت نقلة نوعية شاملة في مختلف المناشط والفعاليات حيث نظمت واستضافت العديد من الأحداث الرياضية العالمية وظهرت بالمظهر المشرف الذي يعكس وجهاً حضارياً مضيئاً عن الوطن وشبابه، كما أن رياضة الفروسية نالت نصيبها من الدعم والرعاية والاهتمام الذي يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على تطوير الفروسية السعودية والارتقاء بها لتصل إلى المكانة اللائقة إقليمياً وعالمياً».
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