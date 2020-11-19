شكرا لقرائتكم شاهد.. الظهور الأول لـ محمد عبد المنصف بعد الشفاء من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، لخوض تدريباته البدنية بعد الشفاء من إصابته بفيرس كورونا، حيث أكد "أوسة"، على تعافيه من فيروس كورونا، بعد تحول نتيجة المسحة الخاصة به من إيجابية إلى سلبية، بعد إجراءه مسحة طبية عقب 15 يوما من العزل الصحى مع تنفيذ البروتوكول الخاص بوزارة الصحة المصرية.

وخاض عبد المنصف تدريبات بدنية شافة فى الجيم، لأول مرة بعد شفاءه من فيرس كورونا، وظهر الحارس محافظًا على معدل لياقته البدنية ولم يتأثر بفترة الراحة التى حصل عليها، وانتظر أوسة نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها، من أجل التأكد التام من تعافيه النهائى من الفيروس قبل الانتظام في تدريبات وادى دجلة، متقدما بالشكر إلى الدكتور محمود رمضان طبيب نادى وادى دجلة، على المتابعة معه بشكل دورى وتنفيذه البروتوكول الطبى خلال فترة العزل الصحى.



محمد عبد المنصف

وفضل أوسة عدم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا حيث قام بإخطار جميع المقربين منه لإجراء مسحة كورونا وجاءت نتائجهم سلبية، ليطمئن على الحالات التى خالطها دون الإعلان عن إصابته بالفيروس حيث فضل دخول عزلا صحيا وتنفيذ التعليمات الطبية، وتحولت نتيجة مسحته إلى سلبية.

فيما استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، بقيادة اليونانى بابافاسيليو، على خوض ثلاث مواجهات ودية خلال فترة الإعداد الحالية للموسم الكروى الجديد، الذى سينطلق فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، حيث يحرص الجهاز الفنى الدجلاوى على إقامة فترة إعداد جيدة للفريق من أجل تفادى البدايات السيئة التى وقع فيها دجلة بالموسم المنقضى وأدت لصراعه الهبوط حتى نهاية الدورى، وقرر بابافاسيليو أن ينطلق معسكر إعداد وادى دجلة فى العين السخنة يوم الجمعة المقبل 20 نوفمبر الجارى، على أن يستمر لمدة 7 أيام، وتتخلله مواجهتان وديتان.

ويخوض وادى دجلة المواجهة الودية الأولى أمام غزل المحلة يوم الخميس قبل السفر إلى العين السخنة لإنطلاق معسكر الإعداد، والذى سيخوض خلاله الفريق الدجلاوى مواجهة أمام إنبى يوم الأربعاء 22 من الشهر الجارى، ثم مواجهة الإنتاج الحربى يوم الخميس 26، على أن ينتهى معسكر السخنة يوم 27 من نوفمبر الجارى.