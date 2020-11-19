شكرا لقرائتكم مصطفي محمد يصرف النظر عن الإحتراف فى الوقت الراهن لهذه الأسباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف اللاعب الدولى مصطفى محمد،مهاجم نادى الزمالك ومنتخب مصر الأول، النظر فى الوقت الراهن عن الإحتراف الخارجى، حيث استقر البلدوزر على تأجيل فكرة اللعب فى الدوريات الأوروبية حالياُ لعدة أسباب يراها الأنسب فى الوقت الحالى.

ورغم تلقى مصطفى محمد، مهاجم الزمالك عدة عروض احترافية فى الوقت الحالى من عدة دوريات أوروبية أبرزها عرض بـ 4 مليون دولار من الدورى التركى، غير أنه استقر فى النهاية على تأجيل فكرة إحترافه حالياُ.

ويأمل مصطفى محمد في ظهوره بشكل مميز فى نهائى دوري أبطال إفريقيا وكذلك أولميباد طوكيو 2021، أملا فى تلقيه حينها عروض من أندية كبيرة في أوروبا، وارتفاع سقف طموحاته فى اللعب فى البيج فايف، ضمن إحدى الدوريات الكبري فى القارة العجوز مثل الدورى الانجليزي مع زملائه محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه وأحمد المحمدى أو الدورى الاسبانى أو الالمانى أو الفرنسي أو الايطالي.

يُخطط مسئولو الزمالك، لضم مهاجم جديد، لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد، خاصة بعدما تم وعد مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض الأساسي، بالموافقة على أى عرض احتراف سيصل له عقب نهاية بطولة دورى أبطال أفريقيا، حال مساهمته فى تتويج الفريق بالبطولة بعدما تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية من بعض الأندية التركية، إلا أنه تم رفضها مع وعده بالحصول على فرصة الاحتراف المناسبة له وللنادى فى التوقيت المناسب، لذا يسعى الزمالك لدراسة أكثر من سيرة ذاتيه لعدد من المهاجمين من أجل الاستقرار حول ضم أحدهم سواء فى الفترة الحالية مع دراسة تأجيل الأمر إلى فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل، وهو ما سيتم حسمه بعد التشاور مع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، خلال المرحلة الجارية.

دخل مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، فى سباق هدافى دورى أبطال أفريقيا الموسم الحالي بعدما أحرز هدفه الثامن فى البطولة أمام الرجاء المغربي أمس فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الزمالك 3/1 فى استاد القاهرة.

ويحتل كريم عريبي لاعب النجم الساحلي التونسي صدارة ترتيب الهدافين في البطولة برصيد 10 أهداف، يليه مصطفى محمد برصيد 8 أهداف، ويتساوى كل من أشرف بن شرقي وجاكسون موليكا برصيد 7 أهداف لكل منهما يحتلان بها المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

ومن المقرر أن تحسم إدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة، مدى إمكانية ضم المهاجم الجديد خلال الوقت الحالى أو تأجيل الصفقة إلى شهر يناير القادم، حيث قد يتم الانتظار لحين حسم مصير مصطفى محمد فيما سيعمل مدحت عبد الهادى، المدرب العام للزمالك، على إعداد تقرير عن حالة كل لاعب فى الفريق خلال فترة تولى تدريبات الأبيض الجماعية، بداية من غد الأربعاء، عقب انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق بعد الفوز على الرجاء المغربى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك لتقديمه للبرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، السبت المقبل، عقب عودته من الإجازة التى حصل عليها خلال فترة التوقف الحالية، وتولى تدريبات الأبيض من جديد، استعدادا لمواجهة نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، والتى يسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلالها لاستمرار المنافسة على اللقب المحلى والتتويج به.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، حيث جاء تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.