شكرا لقرائتكم رسميًا.. رضا شحاتة مديرًا فنياُ لفريق الجونة الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة نادي الجونة عن تعيين رضا شحاتة مديرا فنيا للفريق على رأس الجهاز الفني الجديد للفريق الساحلي قبل بداية الموسم الكروى الجديد 2020 – 2021.

ونشر نادى الجونة بيان رسمي عبر صفحته على موقع التدونيات القصيرة توتير

بتشكيل الجهاز الفريق الجديد للفريق الساحلي على أن يتولى شحاتة قيادة الأمور الفنية بصورة رسمية بعدما عمل مؤقتًا مع الفريق الساحلي الموسم الماضى فى نهاية الجولات من مسابقة الدورى العام

وجاء جهاز الجونة الفني كالتالي:



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المدير الفني: رضا شحاتة .

مدرب عام: محمد محسن أبو جريشة.

مدرب مساعد: أبو المجد مصطفى.

مدرب حراس المرمى: محمد العقباوي.

مساعد مدرب أحمال: عمرو جمال.

وطرات عدة تغيرات فى الفترة الماضية داخل نادي الجونة بداية من رحيل الإدارة المسئولة عن الفريق من خلال نادر شوقي ثم أعقبه حسام غالي غير أن النادي الساحلي كان قد أصدر بيانًا رسميًا بإعادة حسام الزناتي لكي يتولى الإدارة الرياضية بالنادي.

وضمن الجونة البقاء في بطولة الدوري بعد احتلال المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة بفارق أربع نقاط عن حرس الحدود والذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية.