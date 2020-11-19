شكرا لقرائتكم مصادر مقربة من عائلة محمد صلاح: زوجة نجم ليفربول تخضع لاجراءات احترازية فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت مصادر مقربة من عائلة محمد صلاح نجم مصر وليفربول الانجليزى على تأكيد كلام والد اللاعب العالمى بأن ماجى زوجة صلاح ليست مصابة بفيروس كورونا ، ولكنها تخضع لحجر صحى وقائى ضمن الإجراءات الإحترازية لكونها كانت مخالطة لزوجها نجم ليفربول .

وكانت الساعات الماضية قد شهدت حالة من الجدل حول أصابة زوجة محمد صلاح وبناته بفيروس كورونا فور اعلان اتحاد الكرة إيجابية مسحة صلاح ، ولكن والد اللاعب نفى تماما الامر مؤكدا انهم بخير ومسحاتهم سلبية ، وتجددت الشائعات عن إصابة ماجى زوجة صلاح مما استدعى خروج والد نجم ليفربول وتاكيده صحة معلوماته بسلامة أسرة صلاح زوجته وبناته ومسحاتهم سلبية ، وكشفت مصادر قريبة من العائلة بان الشائعات طالت ماجى زوجة صلاح لانها تخضع لعزل صحى وقائى كنوع من الأمان لكونها مخاطة فقط ومسحتها سلبية .

وكانت مصادر أكدت أن نتائج المسحات لعدد من الحضور في حفل زفاف شقيقه أيجابية ، أبرزهم بن عمه ويدعى "حجازى" والذى تخلف عن السفر للسعودية بسبب أصابته.

ويخضع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، لمسحة جديدة بعد 3 أيام للكشف عن فيروس كوفيد-19 بعدما أجرى مسحة أمس إلا أن نتيجتها جاءت إيجابية، كما أجرى أمس أيضاً محمد الننى نجم المنتخب وارسنال الإنجليزى مسحة ثانية جاءت نتيجتها ايجابية، حيث تتم متابعة حالتهما أولا بأول بمعرفة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توجو والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

كشف مصدر مقرب من محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي ، أنه مستمر في الجونة لحين تحول المسحة الخاصة به من إيجابية الي سلبية ، حتي يطمئن تماما قبل السفر الي إنجلترا والانضمام الي فريقه ، خاصة انه علي تواصل دائم مع مسئولي ناديه وأخبروه بعدم تعجل عودته والتأكد من سلامته تماما حفاظا علي سلامته وسلامة زملاءه بالفريق .