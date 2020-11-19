شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدراجات ينظم أولى السباقات التأهيلية للموسم الجديد في منطقة الحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية أولى السباقات التأهيلية للموسم الرياضي الجديد في منطقة الحمرية بالشارقة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي يومي السبت 21 و28 نوفمبر 2020، وذلك ضمن خطة المجلس المعتمدة وعودة الأنشطة والفعاليات الرياضية والمجتمعية لتحقيق الأهداف المرجوة ودعم الرياضة وجعلها أسلوب حياة لكل فرد في المجتمع.

وستكون أولى السباقات التأهيلية لفئة الهواة «المواطنين» يوم السبت المقبل وهو مؤهل للسباق الأول للموسم الجديد ببطولة سيح السلم؛ حيث تبلغ مسافة السباق 90 كلم وتقسم إلى 6 لفات، فيما سيتم اختيار أول 40 متسابقاً على خط الوصول للتأهل إلى السباق الأول بالموسم الجديد في ديسمبر المقبل، أما السباق التأهيلي الثاني يوم 28 نوفمبر وهو مخصص لفئة المقيمين والأندية على أن يكون مؤهلاً للسباق الثاني واختيار 15 متسابقاً من لاعبي الأندية و15 متسابقاً من اللاعبين المقيمين للتأهل للسباق الثاني في الموسم الجديد.

وأشار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى أنه تم اختيار الحمرية لموقعها الاستراتيجي ووجود المساحات الكافية والمناسبة لتنظيم مثل هذه السباقات، كما تأتي هذه السباقات من واقع دور المجلس في استقبال الأحداث الرياضية بالإمارة الباسمة وتشجيع الفعاليات التي تسهم في مشاركة مختلف فئات المجتمع.

وأضاف: «نرحب بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات؛ حيث يعتبر انطلاق السباقات التأهيلية من الإمارة الباسمة كحدث رياضي ومجتمعي يضفي أهمية ومكانة للإمارة الباسمة؛ حيث إن رياضة الدراجات الهوائية من الرياضات التي تجد رواجاً كبيراً على مستوى الدولة وتتسم سباقاتها بمنافسات متميزة بين المشاركين ومتابعة كبيرة لمحبي وهواة هذه الرياضة بما يدفعنا للعمل على إخراج الحدث بشكل مثالي في افتتاح الموسم الرياضي».

وبدوره، تقدم منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي قائلاً: «أشكر المجلس بقيادة عيسى هلال الحزامي على جهودهم القيمة والمثمرة في الرياضة بشكل عام ورياضة الدراجات بشكل خاص؛ حيث يعتبر المجلس هو الداعم الأول للحركة الرياضية في الإمارة الباسمة ونسعد بالتنسيق والتعاون المتبادل معه في تنظيم وإقامة سباقات الدوري المحلي والسباقات المجتمعية في مختلف مناطق إمارة الشارقة التي تمتلك بنية تحتية ومسارات متنوعة في طبيعتها الجغرافية ومرافق أخرى تخدم الرياضة بشكل عام والدراجات على وجه الخصوص».

واختتم بوعصيبة حديثه: «نسعى جاهدين خلال الدورة الانتخابية 2020-2024 إلى تعزيز العلاقات مع كافة الجهات المعنية بتشجيع رياضة الدراجات الهوائية بما يعود بالنفع على الصحة العامة لأفراد المجتمع واستقطاب المتميزين منهم لبناء المنتخبات الوطنية».