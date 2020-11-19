شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة الرياضي يُكرِّم لاعب اتحاد كلباء لفوزه في مسابقة التوعية الذكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، حرص المجلس على الاهتمام بالمبدعين من أبناء الإمارة ضمن الجهود الهادفة إلى تقديم الدعم الشامل للرياضيين الموهوبين ورعايتهم، وجاء ذلك لدى تكريمه اللاعب حسن عادل المطروشي لاعب التايكواندو في نادي اتحاد كلباء الرياضي لفوزه بالمركز الثالث في مسابقة التوعية الذكية ضمن مسابقات «صيف بلا فراغ الافتراضية 2020» المقامة عن بعد برعاية هيئة آل مكتوم الخيرية، ومشاركة لاعبي الأندية وطلبة وطالبات المدارس والمراكز الصيفية على مستوى الدولة من سن 7 إلى أقل من 18 سنة، وشملت العديد من المسابقات.

حضر حفل التكريم الدكتور خالد سيف الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي، وسعيد خلفان المزروعي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة عبدالله حسن الدرمكي أمين السر العام، وعبدالله عبد الرزاق البلوشي مشرف الألعاب الجماعية، وعبد العزيز يوسف بوصيم مسؤول الألعاب الفردية، وسالم خميس المزروعي المدير المالي في النادي.

وأثنى عيىسى هلال على هذا التميز الذي يجد الاهتمام من المجلس ومبادرته الفورية لتكريم أي مبدع في أندية الإمارة، وأضاف: «استحق اللاعب حسن عادل المطروشي التكريم تقديراً لمشاركته المتميزة في مسابقة صيف بلا فراغ، وكان خير ممثل للإمارة في المسابقة، والمجلس حريص دوماً على الشد من أزر كل مبدع يتفوق باسم الإمارة الباسمة على وجه العموم، وناديه على وجه الخصوص، كما أن التكريم في حد ذاته يمثل دافعاً معنوياً كبيراً من أجل العمل على تعزيز هذا الإبداع في كل مشاركة، بما ينعكس على تميز النشء والشباب من أبناء الإمارة، وهو ما يسعى مجلس الشارقة الرياضي إلى عكسه دائماً ومتابعة كل نجاح يمكن أن يضيف إلى الرياضة في الإمارة الباسمة وأنديتها، ويعكس الجهود المبذولة على كل المستويات، ويبرز المواهب على مختلف الصعد سواء الرياضية أو غيرها».

بدوره تقدم مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء بالشكر إلى عيسى هلال الحزامي على حرصه على تكريم اللاعب وهو تكريم للنادي في المقام الأول، بما يشير ويعزز الدور المهم الذي يطلع به المجلس في العمل على تقديم كل أشكال المساندة والرعاية لكل مبدع وموهوب، سواء على مستوى النادي أو على مستوى الرياضة في الإمارة بشكل عام.