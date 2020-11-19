شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا سلبية لتريزيجيه في إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت نتيجة التحليل الخاص بفيروس كورونا والتي أجراها محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وآستون فيلا عن سلبية المسحة التي خضع لها اللاعب فور وصوله لإنجلترا.

وأرسل نادي آستون فيلا طائرة خاصة إلى توجو لنقل محمود تريزيجيه إلى إنجلترا مباشرة.

وأظهرت نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول صباح الأربعاء فور عودتها من توجو عن إيجابية عينة محمد النني لاعب آرسنال للمرة الثانية.

كما أثبتت النتائج سلبية جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق.

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