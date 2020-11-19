الأهلي يعرض جيرالدو للبيع بمبلغ 600 ألف دولار

قررت إدارة النادي الأهلى تسويق الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق وعرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لقيد المدافع الجديد بدر بانون الذي تم التعاقد معه مؤخراً، لدعم دفاع الفريق في الموسم الجديد، بعد الأزمة الدفاعية التي ضربت الفريق الموسم الماضي.

وحددت إدارة التسويق بالنادي مبلغ 600 ألف دولار فقط لبيع عقد الجناح الأيمن للفريق خلال الفترة الجارية، بعد فشل كل محاولات تسويقه خلال الفترة الماضية في بعض دول الخليج، بسبب تراجع مستواه ورفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الإبقاء عليه داخل الفريق، وتنتظر الإدارة أي عرض رسمي لبيع جيرالدو خلال الأيام المقبلة، وقبل نهاية الشهر الجاري لقيد المغربي بدر بانون.

وتراجعت الإدارة الحمراء في طلباتها المالية خلال الفترة الماضية، والتي كانت حدد مليون دولار على الأقل من أجل التخلي عن جيرالدو دا كوستا خاصة في ظل صعوبة تسويقه في الوقت الجاري، بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا بكل أندية العالم.

وكان جيرالدو يشارك مع منتخب بلاده في التجمع الدولي الأخير، والتي تخوض فيها المنتخبات الأفريقية التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون 2022، وينتظر أن ينضم لتدريبات الأهلي اليوم، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويلتقي الفائز من لقاء الأهلي وأبو قير مع الاتحاد السكندري بنصف نهائي الكأس بالأول من ديسمبر المقبل، في حين يواجه الفائز من الزمالك ونادي مصر طلائع الجيش بنصف النهائي باليوم نفسه.

ويواصل الفريق الأول بالأهلي تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وينتظم اللاعبون الدوليون، في مران الفريق، بعد عودتهم صباح أمس مع بعثة المنتخب ‏الوطني من توجو، وإجرائهم مسحة طبية بعد العودة، التي أكدت سلبية جميع عينات لاعبي الأهلي.‏