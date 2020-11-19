شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ : على معلول ينتظم فى تدريبات الاهلى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي،إن التونسي علي معلول، لاعب الفريق، سينتظم في مران الفريق بعد غدٍ السبت، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده وخوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر، المقرر إقامتها بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة الكأس.

و ظهر المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى القلعة الحمراء منذ قليل لأول مرة بعد التعاقد مع الأهلي مؤخرا لمدة أربعة مواسم قادما من الرجاء البيضاوى المغربي مقابل مليونى دولار.