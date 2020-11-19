شكرا لقرائتكم خبر عن مكة محمد صلاح بخير.. سلبية مسحة كورونا لابنة النجم العالمى بعد إصابة زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر عن سلبية مسحة كورونا التى خضعت لها مكة ابنة محمد صلاح، مهاجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، لتؤكد سلامة الابنة الكبرى للفرعون رغم أنباء إصابة والدتها ماجى بعد أيام من إعلان إصابة صلاح بالفيروس.

وكشفت المسحة الثالثة لفيروس كورونا، التى خضع لها النجم محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الانجليزى، استمرار إصابته بالفيروس، وسيغيب اللاعب عن صفوف الريدز 3 مباريات، ما يضع المدرب الألماني يورجن كلوب فى أزمة، بعد تعرض عدد كبير من النجوم الأساسيين فى الفريق للإصابات التى تحتاج لفترة علاج طويلة، وإصابة الفرعون بكورونا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن محمد صلاح سيغيب عن صفوف ليفربول 3 مباريات بعد ثبوت إيجابية المسحة الثالثة لفيروس كورونا التى خضع لها مهاجم الريدز بعد أسبوع من إصابته.

محمد صلاح كان يأمل العودة لصفوف ليفربول اليوم بعد عزله لمدة أسبوع فى مصر، لكن الاختبار الذى خضع له اللاعب الثلاثاء أظهر أنه لا يزال مصابًا بفيروس كورونا، وهذا يعنى أنه يتعين عليه البقاء بالحجر الصحي في بلده لمدة أسبوع آخر، ما يحرمه من مواجهة ليستر سيتى يوم الأحد ومباراة دوري أبطال أوروبا مع أتالانتا الأسبوع المقبل.

وتنص لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز على أن اللاعب يجب أن يخضع للعزل المنزلى لمدة عشرة أيام من تاريخ الاختبار الإيجابي قبل أن يتمكن من التدريب أو اللعب مرة أخرى، مما يعنى أنه سيغيب أيضا عن مواجهة برايتون في نهاية الأسبوع المقبل حيث سيكون اليوم الأخير فترة عزل اللاعب.

ما يعني أن أقرب وقت ممكن أن يأمل صلاح فى العودة إلى صفوف ليفربول سيكون فى مواجهة أياكس أمستردام الهولندى بدوري الأبطال على ملعب آنفيلد يوم 1 ديسمبر.

وكان محمد صلاح وزميله فى منتخب مصر محمد النني لاعب أرسنال قد تعرضا للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجدهما بمعسكر المنتخب المصرى لخوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

وسيتعين على لاعب خط وسط أرسنال النني، مثل صلاح، البقاء الآن فى البلاد لمدة أسبوع آخر، ما يمنعه من المشاركة مع الجانرز فى مواجهة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة مولده فى الدوري الأوروبى. وستكون أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام ولفرهامبتون.