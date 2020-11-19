شكرا لقرائتكم خبر عن أجايى يخضع لجسات علاج طبيعى فى مران الاهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكتفى جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بأداء جلستي علاج طبيعي و«جيم»، على هامش مران الفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير التي تقام يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
وكان أجايي قد تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء أمس، وخضع لفحص طبي اليوم قبل انطلاق المران.
ويقوم أجايي بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة، التي تبدأ بمواجهة أبوقير في كأس مصر، ثم لقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.
وكان بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد وصل إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء، للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد. ووصل اللاعب إلى مطار القاهرة، وكان فى استقباله رأفت إبراهيم إدارى الفريق، الذي أنهى إجراءات دخوله واصطحبه إلى فندق الإقامة.
وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق انضمام الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لأربعة موسم، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، ثم غادر إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته، قبل أن يعود اليوم إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق.
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