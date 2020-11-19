شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشكر الرئيس السيسي بصورة تجسد دعمه الدائم للرياضة والرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة المصرية محظوظة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدليل ما شاهده كل المصريين من إنجازات كبرى وغير مسبوقة فى جميع الاستادات التى أقيمت عليها البطولات الدولية، ومنها مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 فهى إنجازات غير مسبوقة فى تاريخ الرياضة المصرية تم إنجازها فى فترة لم تتعد الـ 6 أشهر فقط وبمواصفات عالمية.

الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يكن ممارسًا بشخصه فهو داعم رئيسى للمنتخبات الوطنية بمختلف الرياضات، وكم مرة مارس رياضات مختلفة فى مقمتها ماراثون الدراجات.

كرة القدم ليست الرياضة الوحيدة التى يدعمها الرئيس السيسي، فجميع الرياضات بمختلف أنواعها تحت رعايته ودعمه الدائم فقد شهد عام 2014 حفل افتتاح دورة الألعاب الإقليمية الثامنة للأولمبياد الخاصة باستاد الدفاع الجوى، وفى يوليو 2018 استقبل اللاعبين الفائزين بميداليات فى دورة ألعاب البحر المتوسط الثامنة عشرة، التى أقيمت فى إسبانيا، ومنحهم الأوسمة الرياضية من الطبقات الأولى والثانية والثالثة للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية التى تولت تدريبهم، وفى يوليو 2017، افتتح منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عاما التى تستضيفها البلاد، بمشاركة 16 منتخبا من خمس قارات.

صور الرئيس السيسى وهو يقود الدراجة تؤكد دعم سيادته للرياضة والرياضيين وانحيازه الكامل للأبطال الذين نجحوا فى وضع اسم مصر عاليا بين الدول فى المحافل الدولية .

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على استقبال وتكريم أبطال مصر فى مختلف الرياضات، بعد الإنجازات التى حققوها على مدار عام 2019 عندما استقبل كلا من منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو 2021، ولاعبى منتخب الاسكواش الحاصلين على بطولتى العالم للكبار والناشئين، وبعثة منتخب الكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب وغيرهم من الابطال الذين رفعو علم مصر فى المحافل الدولية.

وكذلك تم تكريم بعثة المنتخب المصرى البارالمبى المشاركة فى بطولة العالم مؤخراً بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التى تولت تدريبهم، حيث قام السيسى بمنح وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

اشرف صبحى