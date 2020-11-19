شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم باسم مرسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مفاوضات مسئولى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مع مهاجم الفريق السابق والانتاج الحربي الحالى باسم مرسي تطورات جديدة فى الساعات الأخيرة ، بعد اقترح عودته من أحد أعضاء مجلس الإدارة فى القلعة البيضاء لثقتهم التامة فى قدرات وإمكانيات المهاجم الدولى.

ويري مسئولى الزمالك ضرورة منح باسم مرسي فرصة لإثبات ذاته لاسيما وأنه لاعب يتمتع بخبرات والبرتغالى جايمي باتشيكو مدرب الزمالك يعرفه جيدا علاوة على أنه أحرز أهداف مهمة في تاريخ الزمالك و منهم 4 أهداف مؤثرة في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي كانوا سبب في فرحة جمهور الزمالك بالفوز بالبطولات و كان هداف الزمالك عندما فاز بالدورى.

من جهته قال باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي إنه مستعد للعودة للزمالك مرة أخري مؤكدا أنه حال رجوعه لن ينزعج من مصطفى محمد طالما الفرصة متاحة له لإثبات نفسه ويصبح رقم واحد بين مهاجمي الأبيض.

وأضاف باسم في تصريحات تلفزيونية أنه لم يفقد الأمل في العودة من جديد للزمالك، موضحا أن أبرز أخطائه تتمثل في الرحيل عن القلعة البيضاء، بجانب تركيزه السابق مع السوشيال ميديا ولكنه تعلم من ذلك مؤخرا.

وعن العودة للزمالك، قال: "كان هناك مفاوضات غير رسمية، وأنا جاهز لمنافسة مصطفى محمد لو حصلت على الفرصة، ولا أستبعد فكرة عودتي للأبيض من جديد وأتمنى تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة".

فيما أكد خالد مهدى مدير الكرة بنادى الانتاج الحربى أن ناديه تلقى عرضين للتعاقد مع باسم مرسى مهاجم الفريق إحداهم تونسى وليس من بينهم الزمالك مؤكداً أن الاسماعيلى سبب فشل صفقة انتقال عامر عامر لصفوفه ، وقال مهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" تلقينا عرضين للتعاقد مع باسم مرسى إحدهم من نادى تونسى والعرض الاخر ليس من الزمالك ولانزال فى مرحلة دراسة هذه العروض لتحديد مصير اللاعب خاصة أن مد فترة القيد منحنا الوقت الكافى للتمهل وحسم الموقف كاملا"

ويضيف خالد مهدى :" كل لاعبى الانتاج الحربى يملكون عروض مميزة ولكننا نرغب فى الحفاظ على القوام الاساسى فى ظل صعوبة المنافسة بالموسم الجديد"