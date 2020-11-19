شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عروض تصعب بقاء مصطفى فتحى مع الزمالك.. أبرزها بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهالت العروض الرسمية على جناح نادى الزمالك المهاجم مصطفي فتحي خلال الأيام الأخيرة، حيث تلقى 3 عروض رسمية على رأسها بيراميدز، تزامنا مع اقتراب رحيله عن الأبيض نظرا لصعوبة مشاركته في المباريات لأن طريقته لا تتناسب مع خطة لعب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

من جهته رحب فتحى بعرض بيراميدز، خصوصا أنه مناسب فى كل الأحوال من حيث المقابل المادى الكبير الذى سيحصل عليه وكذلك تواجده بجوار مجموعة من النجوم الدوليين لمنتخب مصر ومنتخبات أخرى، فيما قرر الزمالك تأجيل مناقشة الأمر والبت فيه لحين انتهاء نهائى دوري أفريقيا المقرر له 27 من نوفمبر الجارى أمام غريمه التقليدي الأهلى فى نهائى القرن الأفريقي.

كما رحب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفنى لنادى الزمالك، بشكل مبدئى، برحيل الجناح المهاجم مصطفى فتحي، معلالا ذلك بأن طريقة لعب فتحى غير مناسبة لنفس طريقة وخطط باتشيكو التى يعتمد عليها فى يادة مباريات الزمالك بشكل كبير، حيث يلتزم المدرب البرتغالي بالجانب الدفاعى دائما لجميع اللاعبين غير أن مصطفي ينقصه أداء الواجبات الدفاعية من خلال سرعة الارتداد وقطع الكرات مما يقلل من فرص مشاركة اللاعب فى تشكيل البرتغالي باتشيكو فى المباريات المقبلة.