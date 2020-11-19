شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية..والد محمد صلاح: والله زوجة ابنى مش مصابة بكورونا وقاعدة مع بناتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدل واسع حول حقيقة إصابة ماجى زوجة النجم العالمى محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى ونادى ليفربول الإنجليزى، وبالرغم من تأكيد مصادر مقربة من الأسرة إيجابية مسحتها الجديدة، إلا أن والد النجم العالمى محمد صلاح نفى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، اليوم الخميس، ما ذكرته المصادر جملة وتفصيلاً.

وقال صلاح غالى، والد النجم محمد صلاح، "ماجى زوجة ابنى عملت التحليل منذ عدة أيام والنتيجة سلبية، والله العظيم النتيجة سلبية، ومنذ ذلك التحليل لم تخضع زوجة محمد لأى تحاليل أخرى، وهى الآن فى منزلها بصحبة ابنتيها ومعهم والدة محمد صلاح، وأى حاجة تانية مش حقيقية، بلاش شائعات وبلاش نقلق الناس دون داعى".

ويخضع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، لمسحة جديدة بعد 3 أيام للكشف عن فيروس كوفيد-19 بعدما أجرى مسحة أمس إلا أن نتيجتها جاءت إيجابية، كما أجرى أمس أيضاً محمد الننى نجم المنتخب وارسنال الإنجليزى مسحة ثانية جاءت نتيجتها ايجابية، حيث تتم متابعة حالتهما أولا بأول بمعرفة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توجو والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

كشف مصدر مقرب من محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي ، أنه مستمر في الجونة لحين تحول المسحة الخاصة به من إيجابية الي سلبية ، حتي يطمئن تماما قبل السفر الي إنجلترا والانضمام الي فريقه ، خاصة انه علي تواصل دائم مع مسئولي ناديه وأخبروه بعدم تعجل عودته والتأكد من سلامته تماما حفاظا علي سلامته وسلامة زملاءه بالفريق.