شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: نسعى لتنظيم نهائى أفريقيا بشكل يليق بمكانة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بإقامة نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع فريقى الأهلى والزمالك الجمعة المقبل 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة الدولى فى ختام أكبر بطولة لكرة القدم على مستوى القارة الأفريقية فى منافسات الأندية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الأمور تسير بشكل أكثر من ممتاز على كافة الأصعدة التنظيمية للمباراة، ويتم متابعة جميع الملفات حتى تخرج المباراة بالشكل الذى يليق بمكانة مصر وقدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، موضحاً أنه جارى التنسيق مع الاتحاد الأفريقى والاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

ودعا الدكتور أشرف صبحى الجماهير المصرية بمؤازرة وتشجيع فريقهم فى المباراة، وإعلاء الروح الرياضية، وعدم الخروج عن النص، والبعد عن التعصب الكروي، فالفائز فى النهاية سيكون فريقاً مصرياً، مشيراً أن ملف حضور الجماهير للمباراة يوم 27 نوفمبر جارى مناقشته مع الجهات المعنية وما زال القرار الرسمى لم يحسم بعد، وفى حالة السماح بحضور الجماهير سيتم الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية.