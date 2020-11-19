شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف عروض الشحات ومصطفى فتحى وأزمة جيرالدو فى لايف على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الخميس، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، والحديث عن مباراة منتخب مصر أمام توجو.

ويتحدث شبانة فى لايف الخليج 365 عن العديد من الأخبار في الأهلى والزمالك، يتقدمهم مصير العرض الجديد لحسين الشحات وقيمته المالية وأيضا آخر تطورات رحيل جيرالدو وأزمته مع الأهلى وعروض مصطفي فتحي موقفه من الرحيل وموعد سفر محمد صلاح الى إنجلترا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى. ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.