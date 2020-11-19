شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يرفع شعار "ولسه بتحبه ياقلبى" مع الأهلى فى لحظة الاعتزال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لم ولن أنسى فى يوم من الأيام أن صاحب الفضل فى مسيرتى الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادى الأهلى نادى القرن وأعظم نادٍ فى الكون وجماهيره العظيمة هى التى صنعت اسم ونجومية عصام الحضري، وأنا مدين لها وللنادى الأهلى الذى أعشقه بكل شىء".. بهذه الكلمات أسدل عصام الحضرى أشهر حارس فى تاريخ الكرة المصرية الستار على رحلته مع الساحرة المستديرة.

الحضرى مع الأهلى يرفع شعار "ولسه بتحبه ياقلبى" فلم ينس يوماً عشقه للقلعة الحمراء مهما صال وجال فى الأندية المصرية، ومهما حقق من إنجازات، يبقى الأهلى عشقه الأول والأخير والذى أصبح ممنوعاً بفعل تصرفاته الخارجة عن تقاليد وأعراف القلعة الحمراء، وتخليه عن ناديه فى وقت اعتبرته الجماهير "خيانة كروية" لا تنسى.

قصة رحيل الحضرى عن الأهلى يعلمها القاصى والدانى، واعترف السد العالى بندمه على هذا القرار فى أكثر من مناسبة، ففى فبراير 2008 وفى أوج تألقه وعطائه حزم عصام الحضرى حقائبه وقرر الرحيل عن القلعة الحمراء بعد فاصل من المشاحنات مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، والذى كان بطلا لواقعة تجريد الحضرى من شارة الكابتن، لتكون بادرة انقلاب السد العالى على هتاف "ارقص يا حضرى".

حقق "الحضرى" العديد من الألقاب والأرقام المميزة خلال مشواره مع الأهلي، حيث خاض مع المارد الأحمر 309 مباريات (195 بالدورى الممتاز - 18 بكأس مصر - 4 بالسوبر المصرى - 81 مباراة ببطولات أفريقيا - 3 مباريات بكأس العالم - 8 مباريات بالبطولات العربية)، ورغم كونه حارس مرمى لكنه سجل هدفًا فى مرمى كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا فى لقاء السوبر الأفريقى عام 2002.

كما توج عصام الحضرى بالعديد من البطولات مع الأهلى (7 ألقاب الدورى الممتاز - 4 كأس مصر - 4 كأس السوبر المصرى - 3 دورى أبطال أفريقيا - 3 كأس السوبر الأفريقى - 2 السوبر العربى - 1 البطولة العربية للأندية).