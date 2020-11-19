شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يتفقد المدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لرصد معدل الإنجاز المحقق على صعيد البنية الإنشائية بالمدينة المقامة على مساحة 93 فداناً، وذلك برفقة مسئولى إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمين على أعمال التنفيذ.

وشملت جولة الوزير تفقد مجمع الملاعب ومنطقة الألعاب الجماعية والملاعب المتعددة الأغراض، والأماكن المخصصة للعائلات والأطفال، وصالات الألعاب الفردية، ومجمع حمامات سباحة وملاعب التنس، ومبنى ملاعب الأسكواش، والمبنى الثقافى التكنولوجي، والمبنى الاجتماعي، ومنطقة الخدمات، إضافة إلى تفقد الصالة المغطاة والتى تم الانتهاء من إنشائها ومقرر استضافتها لإحدى مجموعات بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر فى يناير المقبل.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى أن المدينة الرياضية تعد واحدةً من الصروح الرياضية العملاقة بمصر التى تم إنشائها وفق المعايير الدولية، وتمثل إضافة قوية للمنشآت الرياضية التى تتميز بها مصر والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، مشيراً أن المدينة واحدة من المشروعات المتميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة إحدى أكبر المشروعات القومية التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشاد الوزير بحجم الإنجازات المحققة على صعيد الانتهاء من البنية الإنشائية بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الانتهاء من الصالة المغطاة بداخل المدينة، واستعدادها لاستضافة منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2021، لافتاً إلى عزم الدولة المصرية؛ لتحقيق النجاح فى تنظيم مونديال العالم لليد، وحرص الجميع على التكاتف من أجل الخروج بالبطولة فى أفضل صورة تعكس أمام العالم قدرة مصر التنظيمية فى استضافة كبرى البطولات الرياضية الدولية.