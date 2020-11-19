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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، مكة محمد صلاح بخير.. سلبية مسحة كورونا لابنة النجم العالمى بعد إصابة زوجته 3 عروض تصعب بقاء مصطفى فتحى مع الزمالك.. أبرزها بيراميدز. 3 عروض تصعب بقاء مصطفى فتحى مع الزمالك.. أبرزها بيراميدز انهالت العروض الرسمية على جناح نادى الزمالك المهاجم مصطفي فتحي خلال الأيام الأخيرة، حيث تلقى 3 عروض رسمية على رأسها بيراميدز، تزامنا مع اقتراب رحيله عن الأبيض نظرا لصعوبة مشاركته في المباريات لأن طريقته لا تتناسب مع خطة لعب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء. مكة محمد صلاح بخير.. سلبية مسحة كورونا لابنة النجم العالمى بعد إصابة زوجته كشفت مصادر عن سلبية مسحة كورونا التى خضعت لها مكة ابنة محمد صلاح، مهاجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، لتؤكد سلامة الابنة الكبرى للفرعون رغم أنباء إصابة والدتها ماجى بعد أيام من إعلان إصابة صلاح بالفيروس. وزير الشباب يتفقد المدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية.. صور تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لرصد معدل الإنجاز المحقق على صعيد البنية الإنشائية بالمدينة المقامة على مساحة 93 فداناً، وذلك برفقة مسئولى إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمين على أعمال التنفيذ. اليابان تطلب استضافة المنتخب الأولمبي وديا 26 ديسمبر تلقى اتحاد الكرة عرضاً من الاتحاد الياباني بتنظيم ودية مع منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب يوم 26 ديسمبر المقبل بطوكيو، فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021، كما تضمن العرض تحمل الاتحاد الياباني جميع التكاليف الخاصة بمباراة المنتخب الأولمبي واليابان من إقامة وتذاكر طيران.

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