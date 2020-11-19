شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لـ تريزيجيه فى إنجلترا بعد مشاركته مع المنتخب أمام توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نتيجة التحليل الخاص بفيروس كورونا والذى أجراه محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر وأستون فيلا، عن سلبية المسحة التى خضع لها اللاعب فور وصوله لإنجلترا، بعد مشاركته فى مباراتى منتخب مصر أمام توجو فى تصفيات أمم أفريقيا.

وأرسل نادى أستون فيلا طائرة خاصة إلى توجو لنقل محمود تريزيجيه إلى انجلترا مباشرة. وأظهرت نتائج المسحات التى أجراها أعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول صباح أمس الأربعاء فور عودتهم من توجو عن إيجابية عينة محمد الننى لاعب أرسنال للمرة الثانية.

كما أثبتت النتائج سلبية جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادى الجيلانى المنسق الإعلامي للفريق، ومحمد عبده مدلك الفريق.