شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينعى الفنان القدير فايق عزب بعد وفاته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النادى الإسماعيلى، عبر موقعه الرسمى، الفنان الراحل فايق عزب، وأصدر بيانا قال فيه، "مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان والمدير التنفيذى للنادى والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون والعاملون ينعون بخالص الحزن والأسى الفنان الإسمعلاوى فايق عزب، والذى رحل إلى جوار ربه منذ قليل.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله إنا إليه راجعون".

ولد الفنان فايق عزب الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 77عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، في محافظة الإسماعيلية وعاش بها فترة شبابه كلها، ما جعله متأثر بثقافتها الموسيقية والشعبية، وقبل وفاته بعدة أشهر كان نشر فايق عزب عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، فيديو له وهو يرقص على أنغام السمسمية الشهيرة في أحد المقاهي الشهيرة بالإسماعيلية، وسط تشجيع الحضور.

وحرصت أسرة الفنان فايق عزب على إقامة صلاة الجنازة بالمقابر وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا، ورحل الفنان الكبير عن عالمنا صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.

من جهته قال منير مكرم لـ"الخليج 365"، إن الفنان فايق عزب توفى متأثرا بفيروس كورونا وأن ذلك الأمر يحرم أعضاء مجلس النقابة من مرافقة الجثمان كما هو معتاد بالنسبة للراحلين من أهل الفن وأن مرافقة الجثمان ستقتصر على أولاده فقط نظراً لظروف الوفاة، وأنه لم يتسنى له معرفة تفاصيل أكثر لأنه داخل مستشفى للعزل.

وقبيل وفاته أجرى الفنان فايق عزب عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت فى وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليلا لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر، كما أصيب مؤخرا بفيروس كورونا.