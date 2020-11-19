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شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يظهر فى الأهلي للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى القلعة الحمراء منذ قليل لأول مرة بعد التعاقد مع الأهلي مؤخرا لمدة أربعة مواسم قادما من الرجاء البيضاوى المغربي مقابل مليونى دولار.
وكان بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد وصل إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء، للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد. ووصل اللاعب إلى مطار القاهرة، وكان فى استقباله رأفت إبراهيم إدارى الفريق، الذي أنهى إجراءات دخوله واصطحبه إلى فندق الإقامة.
وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق انضمام الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لأربعة موسم، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، ثم غادر إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته، قبل أن يعود اليوم إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق.
الشناوي والسولية في استقبال باننون
بانون في غرفة ملابس الاهلي
بانون يصل الاهلى
بدر بانون في التتش
عبد الحفيظ مع بانون
لاعبو الاهلي في استقبال بانون
وليد سليمان يستقبل بانون
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