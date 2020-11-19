شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يجرى مسحة كورونا فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المغربي بدر بانون المنضم حديثا إلى صفوف النادى الأهلى مسحة كورونا عقب ظهوره للمرة الاولي فى القلعة الحمراء تمهيدًا لمشاركته فى تدريبات الفريق بعد اعلان الأهلى منذ فترة ضم اللاعب المغربي لمدة 4 مواسم، وكان بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد وصل إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء، للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، وكان فى استقباله رأفت إبراهيم إدارى الفريق، الذي أنهى إجراءات دخوله واصطحبه إلى فندق الإقامة.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق انضمام الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لأربعة موسم، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، ثم غادر إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته، قبل أن يعود اليوم إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق



مسحة بانون