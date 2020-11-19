شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يعترف: ذهبت لمباراة البرازيل بـ"سندوتشات كفتة" لعمار حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، موقفاً طريفاً جمعه بعمار حمدى لاعب المنتخب والاتحاد السكندرى، وقال شوقى غريب فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "يوم ودية البرازيل وضعت موعد الغداء للمنتخب فى الرابعة عصراً، خاصة أن المباراة كانت فى التاسعة مساءً، وحينما أخبرت اللاعبين اعترض عمار حمدى قائلا "مقدرش أقعد خمس ساعات بدون أكل".

وأضاف شوقى غريب، "قولتله خلاص ياعمار ممكن تأكل أنت الساعة 6 هجبلك سندوتشات ولما نوصل الملعب هتلاقى هناك فاكهة على الساعة 7.30 ابقى كمل أكل قالى ماشى، وفعلاً عملت سندوتشات كفتة وخدتها معايا عشان عمار يأكلها".

وتابع المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، "مش بعترض فى موضوع الأكل لعمار حمدى، خاصة أن جسمه ضئيل وغير قابل للزيادة، بعترض بس على قصة الأكل بالليل، وسألت دكتور تغذية عن حالة عمار حمدى قالى لازم يعمل تحاليل وقالى بلاش تمنعه من الأكل، خاصة أن الأمر ممكن يكون نفسى وممكن يتأثر فى الملعب لو منعته، فبقيت أتعامل مع عمار زى اللاعب اللى محتاج تدريبات إضافية هو لاعب محتاج أكل زيادة، وهو للأمانة طيب وصريح واللى فى قلبه على لسانه، ومبحبش أزعله، خاصة أن بيتحرك كويس فى الملعب وبيحرق الأكل".

وقدم عمار حمدى، لاعب الأهلى المعار للاتحاد السكندرى، فاصلا من المهارات أمام منتخب البرازيل فى اللقاء الذى انتهى بفوز الفراعنة بثنائية مقابل هدف، كما راوغ ناصر ماهر لاعب المنتخب الأولمبى أكثر من لاعب من منتخب البرازيل قبل أن تصل الكرة إلى عمار حمدى ليمر بطريقة رائعة من مدافعى البرازيل ويسدد كرة قوية يبعدها الحارس البرازيلى بصعوبة.

وفى وقت سابق، كشف عمار حمدي لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الأهلى المنتقل حديثاً الى صفوف الاتحاد السكندرى أنه يعشق الأكل بشدة ودائما ما يتناول ويملئ معدته بالكامل قبل كل مباراة يخوضها سواء مع الأندية التى يلعب لها أو المنتخب الأولمبي.

وقال عمار حمدى خلال استضافته ببرنامج ملعب أون تايم سبورتس، إنه يعشق المأكولات بكافة أنواعها وسبق أن طلب من شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة أنه يريد الحصول على ما يكفيه من الأكل دون التقيد بنظام غذائى لأنه لا يعرف اللعب دون أن يكون بطنه ممتلئة".

أضاف عمار حمدي: "بأكل 3 وجبات فى اليوم عبارة عن مكرونة ونصف فرخة بخلاف الفاكهة والعصائر وطبيعتى أننى أكيل لكننى فى بعض الأوقات أتناول أكثر من الوجبات تلك بتناول سندوتشات الكبدة والسجق وغيرها من المأكولات المحببة لي".

وشدد عمار حمدي: "لا أعرف ألعب ماتش بدون ما تكون بطنى مليانة ولازم أكل جيداً قبل كل مواجهة بساعتين حتى أستطيع تقديم أفضل ما لدى فى كرة القدم".

وواصل عمار حمدي: "تحدثت قبل سابق مع الكابتن شوقى غريب وطالبته بمنحى الكمية الكافية فى الأكل حتى أستطيع اللعب مع منتخب مصر بشكل جيد وهو ما تحقق فى أول مباراة حصلت على لقب أفضل لاعب فيها".

وأشار عمار حمدى أنه يتناول الشيكولاتة والفاكهة بشكل مبالغ فيه قبل كل مباراة أيضاً.