شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يكشف دور الدوري فى تألق الفراعنة ويؤكد: صبحى لازم يخرج من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن عودة الدورى بعد تجميد كورونا سبب تألق المنتخب الأول والفراعنة الصغار، مشيراً إلى أنه نصح محمد صبحى حارس الزمالك بالرحيل عن القلعة البيضاء للظهور فى أولمبياد طوكيو.

وقال شوقى غريب، فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لعبت مباريات كثيرة مع المنتخب الأولمبى وبدأت مرحلة إعداد المنتخب للأولمبياد منذ فترة طويلة، وفى رأيى الدورى وعودته بعد أزمة كورونا كانت سبباً فى ظهور المنتخب الأول والأولمبى بهذه الصورة الرائعة".

وأضاف شوقى غريب، "الدورى سبب تألق محمود جاد وكريم فؤاد، وفى حال عدم عودة المسابقة لم نكن نستطيع لعب مباريات ودية مثل البرازيل، وقررت منح محمود جاد فرصة المشاركة فى ودية البرازيل لأنه يشارك بصفة أساسية مع ناديه وقدم مباريات كبيرة وللأمانة هو حارس كبير ومتميز وإذا استمر الوضع الحالى سيكون هو الحارس الأساسى للمنتخب الاوليمبى فى أوليمبياد طوكيو".

وتابع المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، "طلبت من محمد صبحى أن يخرج معاراً من الزمالك حتى يشارك بصفة أساسية ولا يخسر موقعه معنا قبل الاوليمبياد وفى نفس الوقت فإن سيثقل موهبته ويزداد خبرة وناديه سوف يستفاد مادياً أيضاً".

وأضاف شوقى غريب، "كنا نستطيع تسجيل أهداف أكثر فى شباك منتخب البرازيل وشعرت أن اللاعبين لن يفكروا فى الدفاع فليس فى أذهانهم سوى الهجوم، وقلت لهم أصنعوا تاريخاً لأنفسكم، محمد شوقى شارك فى 2003 أمام البرازيل وكان مكلفاً بمراقبة كاكا وتعادلنا 1/1 وفى 2009 حينما شارك شوقى أمام البرازيل فى كأس القارات كان كاكا صديقه واستبدل معه الفانلة فهو يعرفه ويعرف قدراته منذ أن كانوا صغاراً، وأتمنى أن يتكرر الموقف بين نجوم المنتخب الأولمبى الحاليين بعد فترة فى كأس العالم المقبل".

وأردف شوقى غريب، "سنخوض مباريات ودية قوية فى شهر مارس أمام فرنسا أو إسبانيا أو ألمانيا حتى نصل باللاعبين لفورمة فنية وبدنية قوة من خلال الإعداد القوى وليس مواجهة منتخبات ضعيفة".

وتلقى اتحاد الكرة عرضاً من الاتحاد اليابانى بتنظيم ودية مع منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب يوم 26 ديسمبر المقبل بطوكيو، فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021، كما تضمن العرض تحمل الاتحاد اليابانى جميع التكاليف الخاصة بمباراة المنتخب الأولمبى واليابان من إقامة وتذاكر طيران.

ومن المقرر أن يحسم مسؤولو اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبى مصير ودية اليابان خلال الساعات المقبلة.