شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هايدى طارق لاعبة الطيران: هوايتى القراءة وكان حلمى أكون مذيعة راديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "هايدى طارق" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الطيران، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

-القراءة، بحب أقرأ كتير عن كل حاجة.

لا مبعرفش أطبخ خالص الصراحة.

Roger Federer .



هايدى طارق 2

عبد الحليم حافظ .

مذيعه في الراديو .



هايدى طارق

لا

Meg Ryan .

الكاجوال .



هايدى طارق و أخوتها

- الأحسن أكيد أنه يبقي رياضي عشان يبقي فاهم ومستوعب ال lifestyle بتاعي لان طول الوقت ببقي في تمارين و مباريات .