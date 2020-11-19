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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هايدى طارق لاعبة الطيران: هوايتى القراءة وكان حلمى أكون مذيعة راديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "هايدى طارق" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الطيران، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
-القراءة، بحب أقرأ كتير عن كل حاجة.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
لا مبعرفش أطبخ خالص الصراحة.
من نجمك المفضل ؟
Roger Federer .
هايدى طارق 2
من مطربك المفضل ؟
عبد الحليم حافظ .
لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟
مذيعه في الراديو .
هايدى طارق
لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
لا
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
Meg Ryan .
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال .
هايدى طارق و أخوتها
تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟
- الأحسن أكيد أنه يبقي رياضي عشان يبقي فاهم ومستوعب ال lifestyle بتاعي لان طول الوقت ببقي في تمارين و مباريات .
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