شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تطلب استضافة المنتخب الأولمبي وديا 26 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة عرضاً من الاتحاد الياباني بتنظيم ودية مع منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب يوم 26 ديسمبر المقبل بطوكيو، فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021، كما تضمن العرض تحمل الاتحاد الياباني جميع التكاليف الخاصة بمباراة المنتخب الأولمبي واليابان من إقامة وتذاكر طيران.

ومن المقرر أن يحسم مسؤولو اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبى مصير ودية اليابان خلال الساعات المقبلة.

وفى مثل هذا اليوم 19 نوفمبر 2019 نجح منتخب مصر الأولمبي بالوصول لنهائيات كرة القدم للرجال، في أولمبياد طوكيو 2021 المقبلة، بعد وصوله للمباراة النهائية في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة ، وسيشارك المنتخب المصري بالأولمبياد للمرة 12 بتاريخه، علما أن آخر مشاركة له كانت في أولمبياد لندن 2012، وفيها نجح محمد صلاح وزملاؤه بالوصول لربع نهائي البطولة.

ووصل أولمبي "الفراعنة" لدورة طوكيو 2021 بقيادة مدربه المتميز شوقى غريب بعد الانتصار بنتيجة 3-0 على جنوب أفريقيا، في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتي أقيمت في مصر

وسجل قائد الفريق رمضان صبحي الهدف الأول في اللقاء، من ركلة جزاء في الدقيقة 59، قبل أن يضيف عبدالرحمن مجدي الهدف الثاني والثالث، في الدقيقتين 84 و89، ليقود منتخب بلاده لنهائي البطولة الأفريقية، وإلى دورة الألعاب الأولمبية.

كما توج منتخب الفراعنة بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما عقب فوزه على منتخب ساحل العاج بهدفين مقابل هدف ، وامتدت المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي شوطين إضافيين، في النسخة الثالثة التي تستضيفها مصر.

وفتح منتخب الفراعنة الشاب أهداف اللقاء في الدقيقة 37 من الشوط الأول عن طريق لاعبه كريم العراقي، قبل أن يتعادل منتخب الأفيال في الدقيقة 89 من زمن المباراة عن طريق البديل دومبيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليخوض الفريقان شوطين إضافيين. وفي الدقيقة 114 من الشوط الإضافي الثاني، نجح قائد المنتخب المصري رمضان صبحي في تسجيل الهدف الثاني الذي منح مصر كأس البطولة.