شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هى آخر تطورات مستشفى الأهلى قبل نهائي أفريقيا مع الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" إلى نهائى البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، فى حدث تاريخى بين الأهلى والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على تطورات الإصابات والغيابات فى القلعة الحمراء قبل النهائى المرتقب.

س: من يغيب عن الأهلى فى النهائى الأفريقى؟

ج: الأهلى سيدخل موقعة النهائى الأفريقى المُرتقبة بدون ثمانية لاعبين تم قيدهم فى القائمة الأفريقية وهم: محمود متولى للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وسعد سمير بعد رفع اسمه من القائمة بسبب الإصابة، بجانب الرباعى رمضان صبحى وأحمد فتحى وشريف إكرامى وحسام عاشور بعد رحيلهم عن النادى، حيث انتقل الثلاثى رمضان وفتحى وإكرامى لنادى بيراميدز، فيما رحل عاشور للاتحاد السكندرى، كما رحل المغربى وليد أزارو عن الأهلى وصلاح محسن بعد إعارته لسموحة.

س: ماهى عناصر قائمة الأهلى الأفريقية؟

ج : تضم قائمة الأهلى الأفريقية حالياً 22 لاعباً هم: محمد الشناوى، على لطفى، مصطفى شوبير ،محمد هانى، رامى ربيعة ،أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، على معلول، محمود وحيد، أليو ديانج، حمدى فتحى ،عمرو السوليه، صالح جمعة، محمد مجدى قفشة، وليد سليمان، أحمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو، محمود كهربا، مروان محسن، جونيور أجايى، وأليو بادجى.

س: ما طبيعة إصابة جونيور أجايى مهاجم الأهلى؟

ج : التشخيص المبدئى لإصابة أجاى هى إصابة على مستوى الأنكل بعد سقوط اللاعب بشكل خاطئ أثناء إحدى الكرات المشتركة مع زميله عربى بدر، ليفضل الجهاز الطبى منح اللاعب 24 ساعة قبل الحكم على حجم الإصابة وتحديد مدة غيابة بالتحديد.

ويمنى الجهاز الطبى النفس أن تكون الإصابة عبارة عن كدمة بسيطة، ولكن فى حال تعرض اللاعب لالتواء سيتم استبعاده من كل مباريات الفريق المتبقية هذا الموسم، حيث سيحتاج اللاعب وقتها أسبوعين على أقل تقدير للتعافى من الإصابة.

س: كيف تأهل الأهلى والزمالك للمباراة النهائية لدورى الأبطال؟

ج : تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

س: ماذا قدم الأهلى والزمالك فى آخر نهائى لدورى الأبطال؟

ج: آخر ظهور للزمالك فى المباراة النهائية كان 2016 ليكسر انتظار دام 14 سنة، لكنه لم يحصد اللقب وخسر أمام صن داونز (3-1) بمجموع المباراتين، أما آخر ظهور للنادى الأهلى فكان فى 2018 بعد عام واحد فقط من الظهور فى نهائى 2017، وخسر أمام الترجى (4-3) بمجموع المباراتين.