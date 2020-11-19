شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عودة ساسى من تونس إلى السبت وطائرة واحدة مع معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مهند عون، وكيل أعمال الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، أنه تقرر تأجيل عودة اللاعب الدولى للقاهرة إلى السبت المقبل، بعدما خضع لمسحة كورونا فور عودته لتونس، أمس، الأربعاء، عقب مشاركته مع منتخب بلاده أمام تنزانيا، فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، 2022، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، بعدما فاز المنتخب التونسى فى الجولة الثالثة من التصفيات ذاتها، بهدف دون رد على نظيره تنزانيا، ليتصدر بذلك منتخب تونس مجموعته برصيد 10 نقاط.

وكان من المقرر أن يعود ساسى إلى القاهرة اليوم، الخميس، قبل أن يتم تأجيل رحلته إلى السبت المقبل، خاصة أنه سيغيب عن مباراة الزمالك القادمة أمام نادى مصر، التى ستقام بعد غد، السبت، نظرًا لإيقافه والتى تأتى ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، والتى ستجمع الفريقان فى ستاد السويس الجديد.

ومن المقرر أن يرافق ساسى فى رحلته إلى القاهرة مواطنه التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى والمنتخب التونسى، وسيستقل الثنائى طائرة واحدة من أجل القدوم إلى القاهرة وبداية الاستعداد للديربى المرتقب الذى سيجمع بين القطبين، حيث سيلتقى الأهلى والزمالك، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامته مساء يوم الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى.

يذكر أن مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.