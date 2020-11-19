شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. المنتخب الأولمبى يهزم "الأولاد" بثلاثية ويتأهل لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 19 نوفمبر 2019 نجح منتخب مصر الأولمبى بالوصول لنهائيات كرة القدم للرجال فى أولمبياد طوكيو 2021 المقبلة، بعد وصوله للمباراة النهائية فى كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وسيشارك المنتخب المصرى بالأولمبياد للمرة 12 بتاريخه، علما بأن آخر مشاركة له كانت فى أولمبياد لندن 2012، وفيها نجح محمد صلاح وزملاؤه بالوصول لربع نهائى البطولة.

ووصل الفراعنة الصغار لدورة طوكيو 2021 بقيادة مدربه المتميز شوقى غريب بعد الانتصار بنتيجة 3-0 على جنوب أفريقيا، فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتى أقيمت فى مصر

وسجل قائد الفريق رمضان صبحى الهدف الأول فى اللقاء، من ركلة جزاء فى الدقيقة 59، قبل أن يضيف عبدالرحمن مجدى الهدف الثانى والثالث، فى الدقيقتين 84 و89، ليقود منتخب بلاده لنهائى البطولة الأفريقية، وإلى دورة الألعاب الأولمبية.

كما توج منتخب الفراعنة بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما عقب فوزه على منتخب ساحل العاج بهدفين مقابل هدف ، وامتدت المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي شوطين إضافيين، في النسخة الثالثة التي تستضيفها مصر.

وفتح منتخب الفراعنة الشاب أهداف اللقاء في الدقيقة 37 من الشوط الأول عن طريق لاعبه كريم العراقي، قبل أن يتعادل منتخب الأفيال في الدقيقة 89 من زمن المباراة عن طريق البديل دومبيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليخوض الفريقان شوطين إضافيين. وفي الدقيقة 114 من الشوط الإضافي الثاني، نجح قائد المنتخب المصري رمضان صبحي في تسجيل الهدف الثاني الذي منح مصر كأس البطولة.