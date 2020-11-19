شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: الحضرى معجزة كروية لن تتكرر وسيكون أعظم مدرب حراس فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى فريق سموحة، أن عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق حقق إعجازًا كرويًا خلال السنوات الماضية. وقال ناجى فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "الحضرى معجزة لن تتكرر، حقق أرقاماً قياسية وتاريخية، كان من الممكن أن يعتزل منذ خمس سنوات، ووقتها كان سيكون الأكثر تحقيقًا للإنجازات أيضًا، وأتمنى له التوفيق فى المرحلة المقبلة".

وأضاف: "الحضري حقق أرقاما تاريخية وقياسية على مستوى العالم واعتزال فى سن الـ47، وعندما سيتجه للتدريب سينهى مسيرته فى عمر الـ90 عامًا". مضيفا، "عصام الحضرى لديه شغف واهتمام لتولى منصب مدرب حراس مرمى، وهو لديه مخزون كبير من الخبرات بسبب كمية المدربين الذين تدرب معهم، وعليه خوض دورات تدريبية وسيكون من أعظم مدربى قارة إفريقيا كما كان أفضل حارس مرمى فى القارة السمراء".

وتابع ناجى، "رسالتى للحضرى، أهلا بك فى عالم التدريب، مهنة شاقة، سيكون لديك عمل بدنى شاق، وعندما تقوم بتدريب 3 أو 4 حراس، ستقوم بتوزيع جهدك عليهم فى التدريب، وأثق أنك ستكون واحداً من أفضل المدربين.. أتمنى أن يبدأ الحضرى فى تجربة متوسطة، ولكن أعرف أنه يريد أن يبدأ فى مكان كبير، وأعتقد أن عصام الحضرى يفكر فى البداية أن يبدأ كبيرًا، وأنصحه بالتدرج من مكان متوسط إلى مكان أفضل، ولكنه لو تلقى عرضًا من نادٍ كبير فسوف يحقق النجاح".

وتطرق ناجى للحديث عن لقاء نهائى دورى أبطال أفريقيا، قائلا، "أتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين المصابين بـفيروس كورونا، الفترة الحالية، يجب الجميع أن يحافظ على أنفسهم قبل لقاء الأهلى والزمالك، وكرة القدم فى كل دول العالم تشهد منافسة شريفة، والمباراة جوائزها كبيرة للغاية وكذلك الوصول لمونديال الأندية، وأتمنى عدم تصدير التعصب للجمهور".

وأضاف، "كرة القدم ليست معركة، وهناك منافسة شريفة بين الأندية، وجميع اللاعبين أصدقاء فى منتخب مصر وتجمعهم علاقات جيدة وظهور فى المعسكر بشكل جيد، وهو المشهد الذى نريد أن نراه يوم 27 نوفمبر".