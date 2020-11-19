شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد فتحى تكشف علاقتها بزوجات صلاح وتريزيجيه والسعيد وزيارة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحى نجم النادى الأهلى السابق وبيراميدز الحالي، على الرد على أسئلة متابعيها عبر إنستجرام، مؤكدة أنها تنتمى لعائلة أهلاوية صميمة ولكنها لا تشجع الكرة وتساند زوجها فقط، كاشفة أنها تعرفت على "الجوكر" فى فرح وأن المحشى والحمام أكثر أكلة يعشقها فتحى من أيديها.

وأشارت نورا إلى أن رحيل "الجوكر" عن القلعة الحمراء مسألة نصيب، مؤكدة أن زوجها سوف يحضر المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا من الملعب لمساندة المارد الأحمر، مشيرة لحزنها للابتعاد عن القلعة الحمراء وأنها سوف تذهب للنادى ولن تنقطع عنه.

ووصفت نورا، ماجى زوجة محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى بأنها أجدع واحدة فى العالم، وروان زوجة محمود تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزى "فوندامة الشلة"، مؤكدة أنها تجمعها علاقة قوية بنسرين زوجة عبد الله السعيد نجم بيراميدز، وداعبت متابعيها قائلة "سوف أشجع المحلة إذا التقى الأهلى وبيراميدز".

وشارك أحمد فتحى مع الأهلى فى 351 مباراة سجل 26 هدفًا بالقميص الأحمر، بواقع 16 هدفًا فى الدورى المصرى و4 فى كأس مصر و5 بالبطولات الأفريقية وهدف فى البطولة العربية.

توج أحمد فتحى مع الأهلى بـ 19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 لقب بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى.

فتحى دوليًا مع منتخب الفراعنة تجاوز حاجز المائة مباراة دولية، وأحرز 3 أهداف مع المنتخب المصرى الأول، أهمها هدفه فى مباراة كوت ديفوار فى الدور قبل النهائى من كأس الأمم الأفريقية 2008، كما حصد 3 ألقاب لبطولة كأس الأمم من 2006 وحتى 2010 بالإضافة إلى ذهبية دورة الألعاب العربية 2007 وكأس الأمم الأفريقية للشباب عام 2003، وشارك فى كأس العالم للشباب وأولمبياد لندن.

وبالرغم من تعاقد بيراميدز مع فتحى لم يمنعه ذلك من بذل الجهد والعرق حتى آخر لحظاته مع الفريق الأحمر وقدم أداءًا رجوليًا شهد به الجميع حتى أمام فريقه المستقبلى فى الدورى الممتاز لينال مشهد ختامى رائع مع القلعة الحمراء وسط تصفيق الجميع فى ليلة التتويج بالدوري.



نورا زوجة أحمد فتحى (1)



نورا زوجة أحمد فتحى (1)



نورا زوجة أحمد فتحى (2)



نورا زوجة أحمد فتحى (2)



نورا زوجة أحمد فتحى (3)



نورا زوجة أحمد فتحى (3)



نورا زوجة أحمد فتحى (4)



نورا زوجة أحمد فتحى (4)



نورا زوجة أحمد فتحى (5)



نورا زوجة أحمد فتحى (5)



نورا زوجة أحمد فتحى (6)



نورا زوجة أحمد فتحى (6)



نورا زوجة أحمد فتحى (7)