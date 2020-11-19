شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حاتم بحيرى لاعب سلة الأهلى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الطبى للمنتخب المصرى الأول لكرة السلة، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، إيجابية العينة الخاصة بحاتم البحيرى لاعب منتخب السلة والنادى الأهلى وتأكد إصابته بفيروس كورونا. ويستعد منتخب الفراعنة لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا والتى تقام بالإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر، ويتواجد فيها المنتخب المصرى فى مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الأخضر.

وخلال الإجازة التى حصل عليها لاعبو المنتخب المصرى من المعسكر فى الأيام القليلة الماضية، تواصل حاتم بحيرى مع الطبيب أحمد يحيى وأخطره بأنه يعنى من بعض الأعراض الخفيفة الخاصة بفيروس كورونا ليجرى على الفور مسحة طبية جاءت نتيجتها إيجابية. وبالتنسيق بين دكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة السلة ودكتور أحمد يحيى طبيب المنتخب، خضع حاتم بحيرى للعزل المنزلى فى الفترة الحالية مع تطبيق البروتوكول الطبى لحين تحول نتيجة العينة الخاصة به من إيجابية لسلبية.

وقرر الجهاز الطبى بموافقة مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة على خضوع أحمد عادل دولا لاعب نادى الاتحاد السكندرى ومنتخب مصر لمسحة نظرًا لأنه كان آخر المخالطين للاعب وجاءت سلبية، فيما سيخضع باقى اللاعبين خلال الساعات المقبلة لمسحة وفقًا لبروتوكول الاتحاد الدولى لكرة السلة. ومن جانبه، قال حاتم بحيرى "قمت بعمل المسحة يوم الاحد الماضى بالتنسيق مع الجهاز الطبى للمنتخب بعد شعورى ببعض الاعراض مثل السخونية والصداع المستمر، جاءت النتيجة إيجابية وأخضع حاليًا للعزل المنزلي". وأضاف حاتم "فضلت عمل المسحة قبل التوجه للمعسكر حتى لا أنقل العدوى لأحد، حاليًا أشعر بتحسن ولكن حاستى التذوق والشم مازلت أفقدهم ولكننى أسير على البروتوكول وفقًا لتعليمات الجهاز الطبي". وأختتم حاتم تصريحاته "من المقرر ان اخضع لمسحة طبية ثانية بعد 10 أيام من تاريخ المسحة الأولى، أتمنى اللحاق بالتصفيات الأفريقية".