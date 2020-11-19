شكرا لقرائتكم خبر عن مدير بطولة اليد يؤكد عدم وجود نية لتأجيل المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر أن تستضيفها مصر يناير المقبل، عن مصير المونديال فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وقال لبيب، "لا يوجد أى احتمالات حتى الآن، أو تعليمات من الاتحاد الدولى، بشأن إلغاء البطولة، الأمور تسير بشكل طبيعى نحو إقامتها فى موعدها".

وأضاف لبيب، "لجنة الاتحاد الدولى قامت بزيارة كافة الملاعب، وأبدت رضاها عن المستوى الذى وصلت إليه الصالات الأربع، والإنجاز الذى حدث بها، ولم يكن لديها أى تعقيبات سواء على المدرجات أو أرضية الملعب أو المركز الإعلامي".

وعن احتمالية اعتذار أى من دول أوروبا عن المشاركة فى ظل تأزم الوضع الوبائى مع انتشار الموجة الثانية للجائحة، قال، "هناك 3 جهات تتخذ القرارات، هى الاتحاد الدولى ووزارتا الصحة والشباب والرياضة فى مصر، وأخيراً مسئولو الدول المشاركة، ولكننا لم يصلنا أى شيء فى هذا الشأن حتى الآن".

وأضاف مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد، "الوضع الوبائى يتغير يوماً بعد يوم، وبالتالى الأمور لن تتضح الآن بأى شكل من الأشكال، الأمور ستكون أكثر وضوحاً قبل البطولة بـ3 أسابيع أو أسبوعين".