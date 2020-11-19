رسميًا.. رضا شحاتة مدربًا للجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي الجونة الجهاز الفني الجديد للفريق الساحلي قبل بداية الموسم الجديد (2020 - 2021).

وبحسب ما جاء في بيان الجونة، فإن رضا شحاتة سيتولى الأمور الفنية بصورة رسمية بعدما عمل مؤقتًا مع الفريق الساحلي.

وجاء جهاز الجونة الفني كالتالي:

المدير الفني: رضا شحاتة.

مدرب عام: محمد محسن أبو جريشة.

مدرب مساعد: أبو المجد مصطفى.

مدرب حراس المرمى: محمد العقباوي.

مساعد مدرب أحمال: عمرو جمال.

وشهدت الفترة الماضية وجود عدة تغييرات في نادي الجونة بداية من رحيل الإدارة المسئولة عن الفريق من خلال نادر شوقي ثم أعقبه حسام غالي.

النادي الساحلي كان قد أصدر بيانًا رسميًا بإعادة حسام الزناتي لكي يتولى الإدارة الرياضية بالنادي.

واستمر الجونة في بطولة الدوري بعد احتلال المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة بفارق أربع نقاط عن حرس الحدود والذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية.