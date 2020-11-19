"سندويتشات كفتة" تنهي خلاف شوقي غريب وعمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري، كواليس حديثه مع عمار حمدي قبل ودية مباراة البرازيل والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

غريب قال في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" الخميس :"يوم ودية البرازيل وضعت موعد الغداء للمنتخب ليكون في الرابعة عصرًا".

وتابع :"المباراة كانت في التاسعة مساءً، وعندما أخبرت اللاعبين بموعد الغداء اعترض عمار حمدي قائلاً مقدرش أقعد خمس ساعات بدون أكل".

وأنهى :"بالفعل عملت سندويتشات كفتة وخدتها معايا علشان عمار حمدي".

وكان عمار حمدي شارك في فوز منتخب مصر على نظيره البرازيلي وديًا بهدفين مقابل هدف وحيد استعدادًا لأولمبياد طوكيو والتي ستقام العام المقبل.

جدير بالذكر أن عمار حمدي انتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة لمدة موسمين قادمًا من الأهلي.