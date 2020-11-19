لاعب ريال مدريد يوجه الشكر لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه رودريجو سيلفا لاعب المنتخب البرازيلي ونادي ريال مدريد الإسباني، رسالة إلى الجماهير المصرية، شكرهم خلالها على حسن المعاملة والضيافة خلال الأيام الماضية.

وحل المنتخب البرازيلي الأولمبي ضيفًا على نظيره المصري يوم الثلاثاء الماضي في مباراة ودية، نجح خلالها الفراعنة في الفوز بنتيجة 2-1.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، كتب لاعب ريال مدريد: "أود أن أشكركم على حسن الضيافة التي تلقيناها خلال الأيام التي قضيناها في القاهرة".

وأضاف: "أتابع مشاركة كل أبناء مصر والمجتمع العربي على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بي".

وأتم: "من الرائع دائمًا مشاركة هذه اللحظات معكم".