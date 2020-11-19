بانون يصل مقر الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

وصل المغربي، بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، إلى مقر النادي تمهيدًا للانخراط في تدريبات الفريق.

بانون صاحب الـ27 عامًا كان قد وصل إلى القاهرة يوم الأربعاء قادمًا من المغرب بعد أن ذهب لإنهاء بعض المتعلقات عقب التوقيع على عقود الانضمام للفريق.

وأفاد مراسل يلا كورة أن مدافع الرجاء المغربي السابق سيعقد جلسة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بالإضافة إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ووقع بدر بانون على عقد يربطه بالقلعة الحمراء لمدة 4 سنوات بعد مشوار حافل بالبطولات مع الرجاء المغربي.

بانون قاد الرجاء للفوز بعدد من البطولات لعل أبرزها كأس الكونفدرالية الأفريقية 2018 وكأس السوبر الأفريقي.