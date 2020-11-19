شنغهاي يقلب تأخره أمام سيدني إلى فوز 2 / 1 في دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قلب فريق شنغهاي الصيني تأخره بهدف نظيف أمام سيدني الأسترالي إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الثامنة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم لفرق شرق القارة.
وتقدم سيدني في الشوط الأول عبر هدف ترينت بوهاجيار في الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل شنغهاي هدفين في الشوط الثاني عن طريق لي شينجلونج في الدقيقتين 63 و79.
وأنهى سيدني المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد حارس مرماه ثوماس هوارد-بيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
ويتصدر يوكوهاما مارينوس الياباني ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة لشنغهاي، ونقطة لكل من جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي وسيدني.
وكانت هذه المباراة مقررة ضمن منافسات الجولة الأولى، ولكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتقام المباراة الثانية المؤجلة في المجموعة يوم الأحد المقبل، عندما يتقابل جيونبوك موتورز مع شنغهاي على ذات الملعب.
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