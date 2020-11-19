رسمياً .. الجونة يعلن رضا شحاتة مديراً فنياً للفريق

أعلن نادي الجونة تعيين رضا شحاتة مديراً فنياً للفريق بداية من الموسم الجديد 2020 - 2021.

وأصدر نادي الجونة اليوم الخميس بياناً رسمياً أعلن فيه عن التشكيل الفني للفريق والذي جاء كالتالي ..



كان فريق الجونة قد نجح في البقاء بالدوري بعد أن أنهى الموسم الأخير في مسابقة الدوري الممتاز محتلاً الترتيب الرابع عشر برصيد 37 نقطة .

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