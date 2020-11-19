لاعب منتخب البرازيل يوجه رسالة إلى جماهير كرة القدم المصرية

بعث رودريجو لاعب فريق ريـال مدريد الإسباني ونجم المنتخب الأولمبي البرازيلي برسالة شكر إلى جماهير كرة القدم المصرية بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مواجهة المنتخب الوطني الأولمبي أول أمس .

وقال اللاعب عبر حسابه الشخصي

على موقع التواصل تويتر..«أود أن أشكركم على مودتكم وحسن ضيافتكم واحترامكم لي ولكل زملائي في القاهرة ، أتابع مشاركة كل المصريين وأبناء المجتمع العربي على مواقع التواصل الاجتماعي وأشكركم على هذه الرسائل ، من الرائع دائما أن نشارك تلك اللحظات شكرا جزيلا».وخسر المنتخب البرازيلي أمام المنتخب الوطني الأولمبي بثنائية لهدف ، خلال اللقاء الذي أقيم في إطار الدورة الودية التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجاري .