عصام الحضري : يراودني كتابة تاريخ جديد بعد اعتزال كرة القدم

أبدى عصام الحضري الحارس الدولي المعتزال، رغبته في كتابة تاريخ جديد بعد قراره الذي أعلنه بالأمس بالاعتزال النهائي لكرة القدم.

وقال الحضري عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

«بدأت من الصفر.. وضعت حلمًا وحاربت لأجله ودائمًا كان الطموح أسمى أهدافي.. وسيظل الطموح قائدي لكتابة تاريخ جديد بعد اعتزالي كرة القدم».

وأعلن عصام الحضري، نجم منتخب

مصر وحارس الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، أمس الأربعاء، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، مؤكدًا أنه ينوي الاتجاه إلى التدريب.

وقال الحضري في مجموعة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.. الحمدلله أديت رسالتي على الوجه الأكمل، والله

يشهد أنني لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدي فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها، وحققت مع زملائي إنجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ، لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي نادي القرن وأعظم نادي في الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري، وأنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شىء".



