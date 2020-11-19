سيد عبدالحفيظ يعقد جلسة مع بدر بانون في الأهلي

كتب – محمد اللاهوني: ظهر بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في مقر النادي بالجزيرة، بعد وصوله إلى القاهرة أمس لبدء مشواره بشكل رسمي مع .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على عقد جلسة منفردة مع اللاعب قبل بدء مشواره بشكل رسمي مع .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();

وتابع بانون مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم الخميس؛ استعدادًا لمواجهة أبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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