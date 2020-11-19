أولمبياد الفتاة الجامعية يختتم فعالياته بالأقصر

اختتمت بمحافظة الأقصر فعاليات أوليمبياد الفتاة الجامعية الذى نظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة العامة للنشاط الطلابى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى الفترة من 15 الى 19 نوفمبر.

وحصلت على المركز الأول فى ألعاب القوى منافسات الوثب الطويل آية شريف الجروانى من جامعة طنطا، و المركز الثانى حبيبة اشرف على من جامعة حلوان، والمركز الثالث روان مصطفى عليان جامعة قناه السويس.

أما فى منافسات دفع الجلة فحصلت على المركز

الاول منة الله طارق من جامعة عين شمس، والمركز الثانى إسراء أشرف من جامعة المنصورة، والمركز الثالث شمس احمد عبد الله من جامعة الزقازيق.

وفى منافسات جرى ١٠٠ متر فحصلت على المركز الاول انجى طارق رجاء الدين من جامعة حلوان، والمركز الثانى نورين حسن التعليم العالى، والمركز الثالث ايمان طارق مصطفى من جامعة اسوان.

وفى تنس طاولة حصلت على المركز الأول اسماء محمد رحمي جامعة بنها، والمركز الثاني ندى محمد يوسف

جامعة الزقازيق، والمركز الثالث الشيماء محمد الخيرشي جامعة جنوب الوادى.

وشارك فى الأولمبياد ٥٠٠ طالبة من ٢٤ جامعة وهى "السويس - جنوب الوادي - بنى سويف - سوهاج - اسوان - طنطا - بنها - دمنهور - كفر الشيخ - الفيوم - الزقازيق - المنصورة - الأٌقصر - قناة السويس - اسيوط - المنوفية / مطروح - ازهر اسيوط - حلوان - اسكندرية - وزارة التعليم العالى - المنيا - الازهر - عين شمس".

الجدير بالذكر أن الأولمبياد هدفه توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعات خاصة فى الاقاليم وتشجيعهن على ممارسة مختلف الانشطة الرياضية، مع الاخذ بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا وسوف تقام الفعاليات علي ملاعب المدينة الشبابية.