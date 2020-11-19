رسميًا.. مانشستر سيتي يجدد عقد جوارديولا

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميًا، اليوم الخميس، تجديد عقد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لمدة عامين حتى 2023، كما جاء عبر موقع النادي الإلكتروني.
وكان من المفترض أن ينتهي عقد المدرب الإسباني في النادي الإنجليزينهاية الموسم الجاري، بعد انضمامه في 2016 إلى مانشستر سيتي.
النادي أعلن في بيان رسمي، أن جوارديولا مستمر حتى 2023، ليكمل 7 سنوات منذ وصوله في 2016،بعد تجربة مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، حيث تولى قيادة السيتي مع بداية موسم 2016/2017، وحقق العديد من البطولات المحلية أبرزها الدوري الإنجليزي موسمين متتالين.
كما حقق كأس رابطة الأندية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه يريد إضافة دوري أبطال أوروبا إلى هذه القائمة.
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