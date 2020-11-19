حسين لبيب: لا نية لتأجيل مونديال اليد

كشف حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقرر أن تستضيفها مصر يناير المقبل، عن مصير المونديال، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

قال لبيب: "مفيش أي احتمالات حتى الآن، أو تعليمات من الاتحاد الدولي بشأن إلغاء البطولة، الأمور تسير بشكل طبيعي نحو إقامتها في موعدها".

وأضاف: "لجنة الاتحاد الدولي زارت الملاعب كافة وأبدت رضاها عن المستوى الذي وصلت إليه الصالات الأربع، والإنجاز الذي حدث بها، ولم يكن لديها أي تعقيبات، سواء على المدرجات، أو أرضية الملعب، أو المركز الإعلامي".

وعن احتمال اعتذار أيٍ من دول أوروبا عن عدم المشاركة في ظل تأزم الوضع

الوبائي مع انتشار الموجة الثانية للجائحة، قال: "هناك 3 جهات تتخذ القرارات هي الاتحاد الدولي ووزارتا الصحة والشباب والرياضة في مصر، وأخيراً مسئولو الدول المشاركة، ولكننا لم يصلنا أي شيء في هذا الشأن حتى الآن".

وأوضح: "الوضع الوبائي يتغير يوماً بعد يوم، وبالتالي الأمور لن تتضح الآن بأي شكل من الأشكال، الأمور ستكون أكثر وضوحاً قبل البطولة بـ3 أسابيع أو أسبوعين".