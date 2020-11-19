وزير الرياضة يتابع استعدادات إقامة نهائي أفريقيا باستاد القاهرة

يتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بإقامة نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا، والذي يجمع فريقي الأهلى والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي في ختام أكبر بطولة لكرة القدم على مستوى القارة الأفريقية في منافسات الأندية.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الأمور تسير

بشكل أكثر من ممتاز على جميع الأصعدة التنظيمية للمباراة، ويتم متابعة جميع الملفات حتى تخرج المباراة بالشكل الذى يليق بمكانة مصر وقدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية الكبري، مبينًا أنه جارى التنسيق مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد

ودعا الدكتور أشرف صبحي الجماهير المصرية بمؤازرة وتشجيع فريقهم في المباراة، وإعلاء الروح الرياضية، وعدم الخروج عن النص، والبعد عن التعصب الكروي، فالفائز في النهاية سيكون فريقًا مصريًا، مشيرًا إلى أن ملف حضور الجماهير للمباراة يوم 27 نوفمبر جاري مناقشته مع الجهات المعنية، وما زال القرار الرسمي لم يحسم بعد، وفى حالة السماح بحضور الجماهير سيتم الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية كافة.